De eerste van mogelijk 1.500 Abe Bonnema-huizen duurzaam gemaakt

Abe Bonnema (1926-2001)

Architect Abe Bonnema uit Hurdegaryp (1926-2001) is onder andere bekend van grote kantoorgebouwen zoals de Achmeatoren in Leeuwarden en de Delftse Poort in Rotterdam. Ook heeft hij een aantal woonhuizen ontworpen, zoals in de Leeuwarder wijk Aldlân.

Niet iedereen begreep de stijl van Bonnema. Hij was zich ervan bewust dat zijn werk altijd een gevecht was tegen de gangbare mening. Bonnema behoort tot de functionalistische ontwerpers. Daarbij volgt de vorm op de functie van een gebouw.

Na zijn dood in 2001 liet Bonnema een legaat na dat gebruikt moest worden voor een nieuw gebouw voor het Fries Museum op het Zaailand in Leeuwarden. In 2013 werd dit gebouw geopend.