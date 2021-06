Grousters ontwikkelen ideeën voor de toekomst: Wetterhûs en wonen aan het water

De afgelopen maanden hebben bewoners met elkaar gesproken over de toekomst van het dorp. De plannen werden woensdagavond gepresenteerd.

Een van de onderdelen is de komst van een 'Waterhuis'. Dat moet een markant gebouw worden als centrum voor alle dorpsbewoners. Daar kunnen bijvoorbeeld bijeenkomsten worden gehouden of samen gezongen worden. Een ander idee is het bevorderen van wonen aan het water, voor de eigen inwoners, maar ook voor de recreanten.