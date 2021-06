Offerfeest nadert, islamitische slachterij wacht met smacht op toestemming NVWA

Het Offerfeest is gewoonlijk de drukste tijd van het jaar voor Umit Akçe. Klanten uit heel Nederland komen naar zijn slagerij in Oudeschoot om traditioneel lamsvlees te kopen.

De NVWA heeft nog steeds geen groen licht gegeven voor het coronaplan dat de slager heeft ingediend. Akçe is daar verbaasd over, ook omdat er steeds meer wordt vrijgegeven op het gebied van corona. Het gaat bovendien maar om details in het plan. Hij hoopt dat de NVWA opschiet en hem niet tot 1 juli laat wachten, want dan redt hij het niet voor het begin van het feest op 19 juli.