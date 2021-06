Minnertsga wil volle bak kaatsen: publiek, terrassen en festiviteiten

Kaatsvereniging Minnertsga gaat volle bak bij hun Hoofdklassepartij op 21 juli. Dan kaatsen de mannen en vrouwen in de hoofdklasse in het dorp. De vereniging heeft besloten dat de partij met publiek, terrassen, eettenten en andere festiviteiten net zoals anders te laten doorgaan. Dat doen ze twee weken voor de PC in Franeker, die ook doorgaat met volle tribunes.