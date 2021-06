COA teleurgesteld over sluiting azc Balk, 'herplaatsing wordt nog een hele puzzel'

Jacqueline Engbers van het COA vindt het jammer dat Balk moet sluiten, vertelt ze voor Omrop Fryslân Radio. In haar ogen is Balk een prima locatie voor de bewoners van het asielzoekerscentrum. Ze is ook blij met de positieve reacties uit het dorp.

It COA wilde het azc in Balk nog twee jaar langer open houden, maar de gemeente oordeelde anders. Nu het dicht gaat, moeten de asielzoekers elders ondergebracht worden. Dat kan in heel Nederland zijn. En dat is nog een hele puzzel, aldus Engbers. Er is behoefte aan meer capaciteit voor de opvang van asielzoekers in het hele land. Dat komt omdat de doorstroom van vergunninghouders naar de gemeenten niet zo vlot gaat.

Voor de bewoners van het azc in Balk wordt het de komende tijd spannend, want ze weten niet waar ze straks komen te wonen.