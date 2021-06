Kunstenaar Jentsje Popma (99) krijgt Friese Anjer: "Dit is geweldig! Wie krijgt dit nou?"

Kunstenaar Jentsje Popma (99) krijgt de Friese Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân. Het is de bedoeling dat commissaris van de Koning Arno Brok de prijs op 2 november in het Provinciehuis aan Popma overhandigt. "Ik ben er bijzonder blij mee. Dit is geweldig! Wie krijgt dit nou?", zei Popma toen hij het nieuws hoorde.