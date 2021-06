PC-voorzitter: 'De besten doen mee, mannen of vrouwen maakt ons niets uit

De voorzitter van de PC ziet geen problemen in deelname van vrouwen aan de wedstrijd. "De beste 48 kaatsers moeten op het Sjûkelân staan. Of dat mannen of vrouwen zijn, maakt ons niets uit. Wat de PC betreft, is er geen beperking", zegt Hellinga.

Wanneer kun je meedoen aan de PC?

De hoogst geplaatste vijftien parturen op de ranglijst van kaatsbond KNKB plus het winnende partuur van een extra kwalificatiewedstrijd (kaats-off) doen mee. " Het zou mij prachtig lijken als we de kaats-off een wildcard geven, bijvoorbeeld aan het beste vrouwenpartuur. Een wildcard hebben we al eens geprobeerd met een team uit België.

Een deelneemster als Marrit Zeinstra die wel oren heeft naar deelname aan de mannen-PC, zal dan in partuur moeten zitten met alleen vrouwen of met mannen. Zo kan ze in de top I6 komen.

KNKB maakt wel onderscheid mannen en vrouwen

Hellinga denkt dat bij kaatsbond KNKB wel belemmeringen zijn betreffende de regelementen. "Ik denk dat daar echt onderscheid wordt gemaakt tussen mannen en vrouwen. Bij de PC zelf ligt die belemmering er niet."

Bij de KNKB zou dus dan iets moeten veranderen en dat kost tijd. Het publiek zal wel warm voor lopen voor deelname van vrouwen aan de mannen-PC, verwacht Hellinga. "Waarom niet? Het gaat er ons om dat de beste I6 parturen (dus de beste 48 kaatsers) zich plaatsen. Of dat nu mannen of vrouwen zijn, maakt voor ons niets uit."

Maar Hellinga wil ook niet te optimistisch zijn over de kansen voor vrouwen: "Laat eerst maar eens op een avond het beste vrouwenpartuur kaatsen tegen een aantal mannenparturen."