Onderwijsinspectie houdt spreekuur voor ouders Tjalling Koopmans College Hurdegaryp

Het afgelopen schooljaar is de helft van de 43 docenten vertrokken, naar eigen zeggen vanwege gebrek aan goede leiding en communicatie. Het schoolbestuur bestrijdt dat en zegt dat deze docenten niet passen bij de visie van de school.

Schoolleider Petra Schutte betreurt het dat deze leerkrachten "het nodig gevonden hebben om in de media fel van leer te trekken. We vinden het vooral heel erg vervelend voor leerlingen en ouders die hierdoor het gevoel hebben dat ze tussen de school en de betreffende docenten moeten kiezen", schrijft ze in een mail die woensdag naar de ouders van de leerlingen is verstuurd.

Steunberichten

De onderwijsinspectie organiseert aan het eind van de dag op school een spreekuur voor vaders en moeders. Volgens Schutte heeft de school de laatste tijd veel steunberichten gekregen van ouders. Ze roept die ouders op om naar het spreekuur te komen. "Als u zou willen langskomen bij de inspecteurs dan zouden we dat op prijs stellen."

De hele dag zijn drie inspecteurs op het Tjalling Koopmans College aanwezig. Ze praten met leerlingen en docenten over wat er op school speelt. Ook leerkrachten die op eigen initiatief met de inspectie willen praten, krijgen die gelegenheid.