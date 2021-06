Kaatsvereniging Harlingen zegt organisatie hoofdklassepartij af, Stiens neemt het over

Bij de Harlingen kaatsvereniging is nauwelijks nog een bestuur. De organisatie komt grotendeels neer op een of twee personen en dat is niet te doen. Bovendien spelen coronamaatregelen en financiën ook een rol.

Het Harlinger bestuurslid Douwe Broersma heeft uiteindelijk het besluit genomen de hoofdklassepartij te schrappen. "Daar zit ik erg mee, maar ik had geen andere keus", zegt hij. In de toekomst hoopt de kaatsvereniging de partij wel weer te kunnen organiseren. Voorheen had Harlingen twee hoofdklassepartijen. De woensdagpartij staat al sinds jaren niet meer op de agenda.

Stiens neemt het over

De kaatsbond KNKB is op zoek gegaan naar een vereniging die de partij van Harlingen wilde overnemen. Kaatsvereniging De Boer uit Stiens zal de organisatie nu op zich nemen.

In Stiens stond oorspronkelijk op zondag 13 juni een hoofdklassepartij op het programma. Die is vanwege corona niet doorgegaan. Dat Stiens de partij overneemt, is een opluchting voor Broersma. "Ik heb er nog net niet slapeloze nachten van gehad, maar ik ben blij dat de partij toch gekaatst kan worden."