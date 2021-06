Kaartverkoop theaters van start: liefhebbers in de rij bij de kassa en online

Het valt onder de landelijke campagne 'Theater. Mooier dan ooit!' op initiatief van het Nationaal Theaterfonds. Overal in het land zijn theaters begonnen met de kaartverkoop en de promotie van hun programma's voor het komende seizoen. In Fryslân zijn dat De Koornbeurs in Franeker, het Posthuis Theater in Heerenveen, De Lawei in Drachten en Theater Sneek.

Bij De Lawei zijn ze verrukt over de grote belangstelling. "Hier volle bak, op het terras is het vol, maar ook 400 mensen in de wachtrij op de site. Ja, dat is echt verrassend. Dat hadden we niet verwacht", zegt directeur Stef Avezaat van het Drachtster theater.

De vier theaters laten onder andere met reclameborden door de hele provincie samen zien dat ze weer open zijn voor publiek. Ook stemmen ze de programma's op elkaar af. Het blijft nog een uitdaging om alles op anderhalve meter te organiseren zolang dat nodig is, maar er is hoop dat dat binnenkort niet meer hoeft.