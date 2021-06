Drie grote Friese musea krijgen mogelijk toch meer geld na bezuinigingen

De drie musea ontvangen sinds dit jaar veel minder geld - of soms zelfs helemaal niets meer - van de Provincie Fryslân. Ze komen daardoor in financiële problemen. Ze kunnen niet meer het verhaal fan Fryslân borgen en de museumschatten bewaren.

1,1 miljoen euro

Het advies om toch meer geld beschikbaar te stellen wordt mogelijke volgende week al besproken in Provinciale Staten. In totaal gaat het om een bedrag van 1,1 miljoen euro. Waar dat geld vandaan moet komen, kan cultuurgedeputeerde Sietske Poepjes niet zeggen: "Provinciale Staten kunnen daarover op een goede manier een boom opzetten. Wij als college hebben ons werk gedaan. Het is nu aan Provinciale Staten."

Vernieuwing

Een museum zoals het Fries Landbouwmuseum is na het intrekken van de subsidie niet bij de pakken neer gaan zitten. "Ik vind het mooi wat het landbouwmuseum heeft gedaan", zegt Poepjes. "Ze hebben best veel kritiek gekregen op het type museum dat ze wilden zijn. Ze zijn niet blijven hangen in het verleden, door steeds maar te zeggen 'We zijn niet goed genoeg'. Ze hebben laten zien hoe ze zichzelf kunnen vernieuwen."