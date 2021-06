Amerikaan Ar'Mond Davis (25) bij Aris Leeuwarden aan de slag

In het seizoen 2019-2020 kwam de 1.96 meter lange speler uit voor de Luxemburgse club BBC Arantia Larochette. Daar scoorde hij gemiddeld 30.6 punten en 8.4 rebounds per wedstrijd.

Hoofdcoach Vincent van Sliedregt is blij met de komst van Davis. "Een speler die goed past in het basketbal dat wij voor ogen hebben, zowel aanvallend als verdedigend. Daarnaast is het een speler die de fans op de banken krijgt."

Creatieve speler

Ook Merlijn van der Meulen, bestuurslid Technische Zaken bij Aris, denkt dat Davis goed bij de club zal passen. "Davis is een veelzijdige speler die tegen hoge percentages kan schieten. Hij is de creatieve speler waar we naar op zoek waren."

Aris slaagde er eerder al in Reinder Brandsma, Tim Hoeve en José Dimitri Maconda vast te leggen voor komend seizoen.