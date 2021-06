Azc Balk op korte termijn dicht: meerderheid gemeenteraad wil opvang niet verlengen

Anita Daniels, die tegenover het azc woont en de raadsvergadering online volgde, vindt het jammer dat de opvang stopt. "In het begin was het wennen omdat we ons uitzicht kwijt waren, maar al gauw zagen we de voordelen fan het azc en de reuring die het met zich meebracht. Het zijn fijne buren."

Daniels zegt dat ze meer last had van "hangjongeren met opgevoerde bromfietsen die drugs rookten en van hondenbezitters die hun honden op straat lieten poepen". Volgens haar zou het voor de bewoners van het azc beter zijn om langer te blijven: "Zodat ze zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun vertrek."