Is de toekomst van Noardeast-Fryslân met of zonder Dantumadiel?

De gemeente Noardeast-Fryslân voerde twee weken geleden de druk op, met een brief aan het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel. In de brief wordt Dantumadiel gevraagd hoe zij de komende jaren verdere samenwerking zien.

Noardeast-Fryslân zou het liefst zien dat Dantumadiel bestuurlijk fuseert met de gemeente. De keuze van Dantumadiel verneemt Noardeast-Fryslân het liefst voor 1 juni volgend jaar, zo valt in de brief te lezen.

Wethouder Rommy Kempenaar van Dantumadiel bevestigt de ontvangst van de brief, maar wil niet vooruitlopen op een besluit. "Wij moeten de evaluatie afwachten en niet op zaken vooruitlopen. En uiteindelijk is de keuze aan Dantumadiel. Wat andere gemeenten ervan vinden, kan mij niets schelen."

"Te gek voor woorden"

Groot voorstander van een fusie tussen Dantumadiel en Noardeast-Fryslân is oud-burgemeester Hayo Apotheker. Apotheker was in het verleden burgemeester van onder meer Súdwest-Fryslân, Waadhoeke en Noardeast-Fryslân. Hij vindt het een gemiste kans dat Dantumadiel in 2019 niet mee is gegaan in de bestuurlijke fusie.

"Het is eigenlijk te gek voor woorden dat je twee jaarrekeningen en twee begrotingen moet maken", stelt Apotheker. "Alles moet je keer twee doen. Met dezelfde mensen. Dus je kunt daar makkelijk tien of twintig procent efficiënter werken."