Nederland wil discussie over schaalvergroting containervaart

Nederland wil weten of de regelgeving in de containervaart nog wel in de pas loopt met de schaalvergroting. Dat blijkt uit een brief die minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De minister legt in de brief in detail uit wat ze probeert te bereiken bij de International Maritime Organization (IMO). Die organisatie maakt afspraken over de regelgeving op zee.