Westereender gaat verder met Bildtse Post

In maart van dit jaar werd duidelijk dat de huidige uitgever ermee wil stoppen.

De nieuwe uitgever is bekend in Noardeast Fryslân, van de streekkrant de Westereender. Hij wil De Bildtse Post in een nieuw jasje steken. De krant verandert van een weekblad met 1600 abonnees in een gratis maandblad, dat huis aan huis wordt bezorgd. Oplage: 6000.

Een Wâldpyk op het Bildt

"Ik ben van plan om een krant te maken met, van en voor de gemeenschap, met aandacht voor de Bildtse taal en geschiedenis", zegt Heidstra. Een Wâldpyk op het Bildt: "Wij zijn beide een eigengereid volkje met een sterke eigen mening."

Er is lang geprobeerd De Bildtse Post ergens anders onder te brengen. "Wij zijn al zeker vijftien jaar bezig om de toekomst van de krant veilig te stellen", zei directeur Dirk de Jong in maart. "Dat is uiteindelijk niet geslaagd. En dat spijt ons, de krant is een familiebedrijf waar ik mijn ziel en zaligheid in heb gelegd."