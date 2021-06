"Ik kijk uit naar de eerste PC-Koning die uit de kast komt"

Niet alle partijen steunen de motie voor de provinciale actie tegen discriminatie van de LHBTIQ-groep bij sportverenigingen. Volgens Statenlid Erwin Jousma van Forum voor Democratie is het "geen provinciale taak".

"Daar heb je die pot weer"

"Burgers zijn weerbare mensen, geen slachtoffers", zei Jousma in de Staten. Hij werd daarop door verschillende Statenleden onderbroken. "Ik heb in de sportschool heel vaak moeten horen: Daar heb je die pot weer", zegt SP-Statenlid Hanneke de Goede. Zij is zelfs al eens van sportschool veranderd, omdat ze zich niet geaccepteerd voelde.

Andere statenleden wezen Jousma erop dat de gevolgen in sommige gevallen erger zijn. Amateurvoetballers geven aan dat ze het niet veilig vinden om op de sportclub uit de kast te komen en om die reden stoppen ze zelfs met voetballen. Er zijn ook verhalen van jonge homoseksuelen die zelfmoord overwegen, omdat ze uitgesloten worden of zichzelf niet kunnen zijn.

Discussie over anti-homowet is 'onzinnig'

Stalenburg maakte de discussie internationaal door te verwijzen naar de anti-homowet in Hongarije. Jousma vond dat maar 'onzinnig'. "De Staten van Fryslân gaan niet over wat er in Hongarije gebeurt."

Het wil niet zeggen dat Forum discriminatie goedkeurt. "Het verbod op discriminatie staat al in artikel 1 van onze grondwet. Op dit onderdeel is geen aparte actie van de provincie nodig."

Stalenburg ziet dat anders. "Pas op het moment dat spelers van Cambuur of Heerenveen uit de kast komen, hoeven we hier niet meer over dit thema te hebben."

'Geen woorden maar daden'

"De tekst van het bekende sportlied is 'Hand in hand kameraden'. We horen het wel, maar we zien het nog te weinig", zegt Sander de Rouwe. Hij interpreteert de oproep van de Staten als een oproep aan de Friese sportwereld, maar zal er ook zelf mee aan de slag. "Geen woorden maar daden."

Voorzitter Arno Brok vroeg de Statenleden om 'oprecht naar elkaar te luisteren en niet in de eigen grammofoonplaat te blijven hangen. "Als dat de uitkomst is van dit debat, dan ben ik tevreden."

