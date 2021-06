Aantal nieuwe coronagevallen zakt steeds verder: besmettingscijfer in negen maanden niet zo laag

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur 10 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Dat meldt het RIVM. Het zijn er vier minder dan dinsdag. Toen ging het om 14 besmettingen. De laatste keer dat het aantal nieuwe besmettingen zo laag was, is meer dan negen maanden geleden. Dat was halverwege september.

De meeste nieuwe besmettingen zijn nu gemeld in de gemeente Leeuwarden: 4. Daarna volgt Súdwest-Fryslân met 2. Dat betekent dat 12 van de 18 Friese gemeenten vrij gebleven zijn van (geregistreerde) besmettingen.

Sterfgevallen en opnamen

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen nieuwe sterfgevallen gemeld als gevolg van het coronavirus. Er zijn ook geen mensen in het ziekenhuis opgenomen.

Het aantal besmettingen per gemeente (verschijnt de kaart niet goed in beeld, klik dan hier):