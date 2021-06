Oud-Cambuurkeeper Xavier Mous naar SC Heerenveen

Technisch manager Ferry de Haan bevestigt dat Mous naar Heerenveen gaat. "Voor mijn komst was er al interesse voor Xavier. Hij mag het gaan uitvechten met Erwin Mulder en dan zien we wel wie er tegen Go Ahead Eagles tussen de palen staat."

Go Ahead Eagles is de eerste tegenstander van SC Heerenveen in het nieuwe eredivisieseizoen, dat op vrijdag 13 augustus begint.

SC Cambuur

In het seizoen 2018/2019 speelde Mous voor SC Cambuur. Daar was de doelman erg populair en verdiende hij met zijn goede prestaties een transfer naar PEC Zwolle.

Bij Zwolle heeft Mous de hoge verwachtingen nooit waar kunnen maken. Dit seizoen liep zijn contract af en kreeg hij te horen dat Zwolle niet met hem verder wilde.