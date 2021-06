Kazemattenmuseum al een week zonder water: wc's doorspoelen met jerrycans

De vrijwilligers van het Kazemattenmuseum hebben met de nodige creativiteit de bezoekers tocht van water kunnen voorzien. Flessen water werden aangevoerd voor de koffie en de thee, en met jerrycans zijn de wc's doorgespoeld.

"De meeste bezoekers konden de humor er wel van inzien en er klonk geen wanklank. Er was veel begrip voor de vrijwilligers, die op een creatieve manier het waterprobleem wisten op te lossen", laat het museum weten.

Asbest

Het lek is intussen wel gevonden, maar het duurt nog even voordat de waterleiding gerepareerd is. "De leiding is namelijk van asbest en daarvoor moeten mannen in witte pakken opdraven."

Het museum hoopt dat het probleem komende vrijdag verholpen is.