Arrestatieteam houdt vier mensen aan in Leeuwarden om drugshandel

Er zijn de afgelopen maanden meerdere meldingen geweest van overlast in de Kersenstraat en de Aakstraat in Leeuwarden, zegt de politie. Die is daarna met een onderzoek begonnen, want het vermoeden bestond dat er drugs verhandeld werd vanuit huizen aan die straten.

Dinsdagavond heeft een arrestatieteam een inval gedaan in de huizen en daar twee mensen aangehouden. De twee andere verdachten zijn aangehouden op de snelweg bij Leeuwarden. De Leeuwarders zijn een man van 55 en een vrouw van 49 jaar.

Bij het doorzoeken van het huis is harddrugs gevonden en andere zaken die met drugs te maken hebben, zegt de politie. Het onderzoek loopt nog, de vier verdachten zitten vast.