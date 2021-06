Prijzen van vakantiewoningen op Waddeneilanden met 30 procent gestegen

De Nederlandse Vereniging van Makerlaars (NVM) meldt dat de verkoop van recreatiewoningen in Nederland in 2020 sterk toegenomen is. Volgens de NVM heeft dit te maken met de wens om in eigen land rust te vinden of makkelijker thuis te kunnen werken. In het hele land namen de prijzen met 13,6 procent toe, naar zo'n 172.500 euro.

Waddeneilanden het duurst

Op de Waddeneilanden nemen de prijzen sneller toe dan in de rest van het land. De NVM meldt een groei van meer dan 30 procent in de prijs van een vakantiehuis, terwijl de prijzen hier al tot de hoogste van het land behoorden. Voor een tweede huis betaalde de koper in 2020 op de Waddeneilanden gemiddeld 375.000 euro.

Ondanks de prijsstijgingen zijn op de Waddeneilanden in 2020 dubbel zoveel huizen verkocht als het jaar ervoor. In de Friese en Overijsselse Meren zijn de prijzen met meer dan 25 procent toegenomen, meldt de NVM. Ook in dit gebied zijn in 2020 twee keer zoveel vakantiehuizen verkocht als in 2019.