Slachtoffers op boot Bolsward overleden door giftige accudampen

Een kapotte accu is de oorzaak van de dood van twee opvarenden van een schip in Bolsward, eind april. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een onderzoek, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. Door de defecte accu is er waterstofsulfide vrijgekomen. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk.