Natuurgebied Mandeveld niet meer toegankelijk voor fietsers

Staatsbosbeheer en It Fryske Gea veranderen de toegangsregels van het Mandeveld bij Bakkeveen. Er mochten al geen ruiters en motorvoertuigen in het gebied komen, vanaf nu ook geen fietsers meer. Het gebied is met name bij mountainbikers populair. Wandelaars zijn nog gewoon welkom.

Het natuurgebied beslaat onder andere bossen, heide en zandvlakten en is daarmee leefgebied van verschillende dier- en plantensoorten. De nieuwe regels zijn ingevoerd om de leefgebieden te beschermen.