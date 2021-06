Fryslân krijgt voorlopig ongeveer 6.800 Janssen-vaccins

Een voordeel aan het Janssen-vaccin is dat je maar één prik hoeft te halen. Het vaccin is in Fryslân alleen te krijgen in Leeuwarden en Drachten.

"Het is wel zo dat mensen die vrijwillig kiezen voor het Janssen-vaccin moeten aangeven dat ze zich realiseren dat ze een vaccin krijgen dat niet de eerste keus is", zegt GGD-arts Jeanette Provoost. Dat heeft te maken met de zeldzame mogelijke bijwerkingen van het vaccin bij jonge mensen.

Overbelast

In totaal zijn er in Nederland voorlopig 200.000 vaccins beschikbaar. Het telefoonnummer om een afspraak te maken ging om 10.00 uur open. Direct daarna raakt het door de grote belangstelling overbelast.

Als alle vaccins op zijn, dan kunnen mensen zich op de wachtlijst laten zetten. Die mensen zijn dan aan de beurt als een ander persoon zich heeft afgemeld of als er nieuwe vaccins worden geleverd.