LIVE: Thúsakademy met Cisca Wijmenga

In haar college vertelt ze over chronische ziektes en ouderdomsziektes. Ze onderzoekt de samenhang tussen erfelijke en net-erfelijke factoren. Ze vertelt over het Lifelines-project waaraan duizenden noorderlingen meedoen en dat een schat aan informatie over deze ziektes oplevert en ze gaat in op de bacteriën in onze darmen en wat de rol daarvan is op onze gezondheid.