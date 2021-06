Opnieuw discussie in raad Achtkarspelen over terugdraaien bezuinigingen

Bij de raadsvergadering van 1 juli dienen de fracties van FNP en de PvdA moties in om de subsidies aan de verenigingen van plaatselijk belang en het sociaal-cultureel werk in stand de houden. In de begrotingsvergadering van eind vorig jaar ging een streep door beide geldstromen vanaf 2022, Deze besluiten moeten weer ingetrokken worden, vinden de FNP en de PvdA.

Financieringsopzet

De subsidie voor de plaatselijk belangen moeten minimaal op het huidige niveau blijven, zo zeggen Maaike Dotinga-van der Veen en Theun Nicolai uit naam van beide partijen. Als het aan het college van B en W ligt, komt er een andere financieringsopzet. Hoe dat vorm moet krijgen, moet nog bekeken worden.

Over de financiering van het sociaal-cultureel werk nam de raad van Achtkarspelen in april unaniem een motie aan om 'het effect van de bezuinigingen te herstellen'. De motie zorg voor onduidelijk doet geen recht aan de belangrijke functie van de sociaal-culturele activiteiten, vinden de FNP en de PvdA.

De Wâldsang

In de laatste vergadering van de raad van Achtkarspelen, begin deze maand, werd de bezuiniging op cultuurcentrum De Wâldsang door de politiek teruggedraaid. Daarmee werd het muziekonderwijs in de gemeente gered. In dit geval ging het ook over een subsidie waardoor bij de begrotingsvergadering een streep werd gehaald.