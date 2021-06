Automobilist richt ravage aan op het Zuidvliet in Leeuwarden

De bestuurder botste aan het begin van het Zuidvliet al tegen een auto, waarna hij doorreed. Na de rotonde vloog de auto van de weg. De auto reed over een paal en knalde tegen een geparkeerde auto. Daarmee werd een kettingreactie in gang gezet waarbij nog twee auto's beschadigd raakten. De bestuurder kwam uiteindelijk met zijn auto tot stilstand tegen een boom.

De automobilist is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Bij de bestuurder is bloed afgenomen omdat hij mogelijk onder invloed reed. Het leek erop dat er nog een tweede inzittende zou zijn. Het is niet bekend of die nog is aangetroffen.