Rennie Rijpma nieuwe hoofdredacteur AD: "Tijd om mijn eigen accenten te leggen"

De telefoon van Rijpma heeft sinds de bekendmaking van het nieuws niet stilgestaan. "Het is ongelooflijk hoeveel dit blijkbaar losmaakt", zegt de nieuwe hoofdredacteur. "Ik heb het niet meer bijgehouden, maar het zijn honderden berichten."

De Friezin gaat alle felicitaties beantwoorden, maar dat vraagt wel een beetje geduld van haar contacten. "Ergens de komende dagen ga ik dat zeker doen" zegt Rijpma. "Het is mooi om weer even contact te hebben met mensen waar je al heel lang niets van hebt gehoord."

Accenten

Rijpma behoorde al tot de hoofdredactie van de krant. "Het is voor mij nu de tijd om mijn eigen accenten te leggen", zegt de journaliste. Dat zal vooral op het digitale vlak zijn.

"Die krant maken we al 75 jaar. Dat is elke dag veel werk en mooi werk, maar we weten ook heel goed hoe dat moet. Dus dat kan ik veel beter aan anderen overlaten dan het digitale werk, wat nog veel meer een zoektocht is naar hoe gaan we dit precies doen."

Vrouw

Het is nog maar de tweede keer dat een vrouw hoofdredacteur wordt van een landelijke krant. Birgit Donker was in 2006 bij het NRC de eerste.

Rijpma wil haar vrouw zijn graag vertalen naar de krant en de website van het AD. "Ik heb dit jaar eens laten tellen door een aantal redacteuren hoeveel vrouwen er op de hoofdpagina staan. Dan blijkt dat de mannen verreweg in de meerderheid zijn", zegt Rijpma.

"Daarna heb ik laten tellen hoe het zit met de mensen die aan het woord komen en toen werd het contrast nog scherper. Je zag veel meer mannen aan het woord dan vrouwen."

De kans is groot dat we de komende tijd dus meer vrouwen gaan zien in de artikelen en video's van het AD. "Het vraagt soms net wat meer creativiteit om te kijken: kunnen we hier ook niet een vrouw voor aan het woord krijgen?", aldus Rijpma.