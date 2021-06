College kan komst rubberverwerkingsbedrijf in Feanwâlden niet keren

De aanvraag moest worden getoetst aan het bestemmingsplan Veenwouden-Zuid uit 1993. En in dat bestemmingsplan is de vestiging van een dergelijk bedrijf toegestaan. Er zijn dus geen goede redenen om het bedrijf te weigeren. Dit heeft het college aan de gemeenteraad, omwonenden, de aanvrager, het plaatselijk beland en de ondernemersvereniging laten weten.

Wachten op nieuw bestemmingsplan mocht niet

In het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Feanwâlden Súd mag het bedrijf zich ook vestigen, maar dan moet onder meer de bouwhoogte worden aangepast. Het wachten op een nieuw bestemmingsplan is echter niet eens wettelijk mogelijk. De termijn van 12 weken werd in september 2020 al overschreven, daarom moet het college het bedrijf toestaan.

Shredderen

Het bedrijf heeft een aanvraag gedaan voor het opslaan en sorteren van rubber, maar uit een brief aan omwonenden bleek ook dat er rubber door de shredder moet. Over het fijnmalen kwamen veel klachten vanwege stank- en geluidsoverlast op een eerdere locatie in Almen.

Zorgen bij dorpsbelang

Het dorpsbelang had al zorgen over de komst van het bedrijf naar naar industrieterrein De Swette. Het shredderen van rubber 'past helemaal niet op de beoogde locatie,' schreef de vereniging van dorpsbelangen Feanwâlden-Feanwâldsterwâl in een brief.