VIDEO: Jeugd Dantumadiel staat te popelen om te crossen

Stichting Motorsport Promotie Friesland zet zich volop in voor de jeugd en heeft plannen bedacht voor de potentiële crossbaan in Damwâld. De jongeren hopen dat die plannen snel realiteit worden. "Wij willen heel graag trainen voor de wedstrijden, maar dat wordt wel heel lastig zonder crossbaan", legt crosser Anna Kempenaar uit.

Crossseizoen

Jongerenwerker Romke de Vries probeert ook druk achter de kwestie te zetten. "Het is nu juni, dus het crossseizoen is al halverwege. Dus wil je er nog wat tijd aan besteden, dan moeten we nu wel beginnen." Volgens De Vries staat de jeugd er, voornamelijk in coronatijd, wel echt om te springen.

Na de zomervakantie

De gemeente zegt met de boer die zijn grond beschikbaar heeft gesteld in gesprek te zijn. Als de locatie definitief is en de plannen van Stichting Motorsport Promotie Friesland zijn uitgewerkt, kan er een vergunning worden aangevraagd. De gemeente verwacht na de zomervakantie meer duidelijkheid te kunnen geven rondom de kwestie.

Of de jongeren zo lang kunnen wachten, is maar de vraag. "Anders gaan we met een aantal motors naar het gemeentehuis en zullen we een hoop lawaai maken, zodat ze eindelijk horen dat wij dit echt nodig hebben", zegt crosser Erik de Bruin.