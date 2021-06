Medewerker gevangenis Leeuwarden zwaargewond geraakt bij aanval door gevangene

De gevangene is in een isoleercel geplaatst. Hij wordt overgeplaatst naar een speciale afdeling van de gevangenis in Vught: de afdeling voor 'Beheersproblematische Gedetineerden' (BPG). Voor de medewerkers is opvang en nazorg geregeld.

Aangifte en onderzoek

De directie van de PI Leeuwarden heeft aangifte gedaan bij de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.