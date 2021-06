Medewerker gevangenis Leeuwarden gewond door aanval gevangene

De gevangene is in een isoleercel geplaatst. Hij wordt overgeplaatst naar een speciale afdeling van de gevangenis in Vught: de afdeling voor 'Beheersproblematische Gedetineerden' (BPG). De impact van het incident bij de medewerkers is groot.

"Komt hard aan.

Iedereen die erbij betrokken was is per direct uit het werk gehaald, zegt gevangenisdirecteur Gino Tibboel: "Alle andere gedetineerden zijn direct naar hun cel gebracht. Dat geeft iedereen de ruimte om de hulpverlening op gang te laten komen. De medewerkers zijn opgeleid om heftige incidenten te voorkomen, om de-escalerend op te treden. Dat zoiets dan toch gebeurt komt hard aan." Voor de medewerkers zijn mogelijkheden voor opvang en nazorg geregeld.

Met het slachtoffer gaat het naar omstandigheden goed, zegt Tibboel: "Voor hem en zijn collega, die met de gedetineerde heeft gevochten, is goede trauma-opvang geregeld."

Carien Hofman

Het incident in de PI Leeuwarden doet denken aan de dood van Carien Hofman. Zij werd door een gedetineerde in de activiteitenruimte neergestoken. Tibboel: "Geweld in de gevangenis komt vaker voor. Maar niet zo heftig als toen. Het is bij de collega's die hier toen al werkten hard aangekomen. Die ervaring van toen was heel erg traumatisch. Voor deze mensen hebben we extra begeleiding geregeld."

Aangifte en onderzoek

De directie van de PI Leeuwarden heeft aangifte gedaan bij de politie. Er wordt onderzoek gedaan naar het incident.