Polders en landbouwgrond bij Oldeholtpade tot natuur gemaakt in beekdal De Lende

Het gaat om een inrichting voor Natuurwerk Nederland. In de gebieden komt een hoger waterpeil, wat kruidenrijk grasland, nat hooiland en moeras moet opleveren. Op de hogere delen is ruimte voor droge heide. In de twee polders komen natuurvriendelijke en ondiepe walkanten. Dat is goed voor de waterkwaliteit en de dieren.

Verbinding met De Lende

De polders Hoekstra (zuidelijk van Oldeholtpade) en IJkenverlaat (noordelijk van De Hoeve) komen in verbinding met de beek De Lende. Zo ontstaat er extra ruimte voor water. Bij IJkenverlaat komen een nieuwe keerdam met vispassage en steigers voor kanovaarders.

De 1,5 miljoen euro komt bij de provincie, Wetterskip Fryslân en de Regiodeal Zuidoost-Fryslân vandaan. De maatregelen zijn onderdeel van gebiedsontwikkeling 'Beekdal Linde'.