Een formatie van drie F-16's van vliegbasis Leeuwarden heeft dinsdag de Elfstedentocht gevlogen. Het was een afscheidsvlucht van het toestel dat 42 jaar lang gestationeerd was op de basis in Leeuwarden. De F-16 wordt vervangen door de F-35. Op 1 juli verlaat het laatste toestel Leeuwarden, de oude vliegtuigen gaan naar de vliegbasis in Volkel.