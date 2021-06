Twee Friese snelfietsroutes krijgen 1,5 miljoen subsidie van het Rijk

Van het bedrag gaat het grootste deel naar Leeuwarden. Naar Smallingerland gaat een half miljoen. Gemeenten konden zelf niet direct een beroep doen op het geld, maar de provincie wel.

In 2020 maakte de provincie bekend samen met de Friese gemeenten de komende jaren 10 miljoen euro te steken in het ontwikkelen van snelfietsroutes. Dat zijn ruime en veilige fietspaden die ervoor moeten zorgen dat mensen snel tussen de plaatsen heen en weer kunnen fietsen. Zo moet het kiezen voor de fiets in plaats van de auto gestimuleerd worden.