16 jaar celstraf geëist voor steekpartij bij Leeuwarder station

De aanslag gebeurde op 19 juni vorig jaar. Het was midden op de dag en daardoor waren ook veel mensen getuige van de steekpartij. De verdachte gaf zichzelf onmiddellijk over aan de politie.

Geen bewijs voor politiek motief

Het onderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd dat de verdachte handelde vanuit politieke motieven of in opdracht van een ander. Het slachtoffer was voorzitter van de Koerdische Democratische Partij Iran (KDPI) in Europa, een partij die in Iran verboden is. In het verleden zijn er daarom weleens aanslagen geweest op partijprominenten.

Ook het slachtoffer heeft eerder te maken gehad met bedreigingen. Daarom dacht de familie dat het slachtoffer op een dodenlijst stond en dat de dader een huurmoordenaar was.

Contact

Zowel het slachtoffer als de verdachte komen uit Iran. Het slachtoffer en de vader van de verdachte waren in het verleden klasgenoten in Iran. De vader vroeg het slachtoffer of hij contact op wilde nemen met zijn zoon, die in Nederland was om te studeren, om hem te helpen. De dag voor de steekpartij is er nog telefonisch contact over geweest.

Psychische problemen

Uit onderzoek is dus niet gebleken dat de verdachte in opdracht van de Iraanse regering handelde. De verdachte ontkent dat zelf ook. Volgens familie van de verdachte heeft hij al langere tijd te maken met ernstige psychische problemen. De verdachte had ook geen spijt van zijn daad.