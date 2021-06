Wat heeft Eisinga zelf aan zijn planetarium geschilderd?

Er zitten verschillende lagen verf op de panelen en sommige letters zijn ooit opnieuw aangebracht. Het onderzoek zal eerst alleen maar meer vragen oproepen. Het is het begin, later wordt gekeken wat het allemaal betekent.

Hoe uniek is het?

Een nominatie voor de werelderfgoedstatus geeft verplichtingen en daarom deze studie. "We nomineren iets wat uniek is in de wereld", legt directeur Adrie Warmenhoven uit. "Dus moet je ook kennis hebben van die uniciteit. Dan is niet alleen de persoon en het radarwerk van belang, maar ook de kennis van waar je hier naar kijkt in de kamer."

Restauraties

Dat het 250 jaar oude planetarium meermaals is gerestaureerd, is bekend. Maar hoe en wat precies, dat niet. De microscoop moet er aan te pas komen om verfmonsters te analyseren. Hoe lang het onderzoek zal duren is nog niet duidelijk.