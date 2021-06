Geen feest in Franeker: "Maar laten we blij zijn dat de PC zelf wel kan"

De PC gaat op 4 augustus door, maar feesten in de stad komen er niet. "Daar worden geen vergunningen voor gegeven," zegt burgemeester Marga Waanders van Waadhoeke. "Mensen zijn welkom om te winkelen of om op een terrasje te zitten. Feest is er niet. Maar laten we blij zijn dat er voor zo'n 9.000 mensen wel weer wat fantastisch kan worden gehouden op het Sjûkelân. Vorig jaar kon dat helemaal niet."