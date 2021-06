Operaasje Fryske Flagge: Jan Sake Hofstede woont in het drukke Hongkong

Fryslân en Hongkong: de verschillen kunnen bijna niet groter. Jan Sake Hofstede, geboren in IJlst, kwam in '87 als horlogemaker terecht in het grote Hongkong, dat ongeveer 7,5 miljoen inwoners telt. Dat gebeurde op zijn 22e, maar het kwam ook voor hem als een grote verrassing dat hij zich er zo zou thuis voelen. "Ik was als jongen heel verlegen", zegt Hofstede, die onder andere voor Swatch, Rolex en Richmond in Hongkong heeft gewerkt.

Snel terug naar Hongkong

Na zijn opleiding als horlogemaker in Hoorn was zijn vader een man tegengekomen die een mooie baan als horlogemaker had voor de toen 21-jaar oude Jan Sake. Een belangrijk detail: die baan was in Hongkong. Hofstede: "Ik moest in die tijd even naar de bibliotheek, om uit te zoeken hoe het er uit zag."

Het avontuur zou eerst twee jaar duren, maar het bleek al snel dat het heel anders zou verlopen. Toen Hofstede na de eerste acht maanden weer een keer terugkwam in Fryslân, had hij namelijk al een vriendin. Dat was niet helemaal wat zijn moeder voor ogen had. "Ik moest snel weer terug", zegt Hofstede. "Zij wachtte daar op mij."

Stad van een paar miljoen

Nu, 33 jaar later, woont hij nog altijd in Hongkong, waar Hofstede werkt voor Lidl. Hij is vooral bezig met de inkoop van horloges voor het bedrijf. De verschillen met Fryslân zijn groot. "Hongkong ligt op een oppervlakte zo groot als Fryslân", zegt Hofstede. Met 7,5 miljoen mensen is het er wel veel drukker. Bovendien wordt maar 25 procent van dit oppervlakte gebruikt, de rest is natuurgebied. "In Hongkong wordt daarom hoog gebouwd."

"Je moet er wel tegen kunnen. Het is niet voor iedereen weggelegd", zegt Hofstede. "Je hebt er een bepaald karakter voor nodig: je moet zelf ook snel zijn."

Strengste coronabeleid

"Hoe langer je weg bent, hoe meer je het mist", zegt Hofstede over waar hij is geboren. "Fryslân is heel mooi. Je mist het landschap, het platteland, de boerderijen en de kerkjes." Ook mist Hofstede de winter. "Het schaatsen, de échte mooie winters."

Hij zal nog even moeten wachten voordat hij weer terug kan naar Fryslân. "Hongkong is het strengste land met de handhaving van corona", zegt Hofstede. Iedereen moet zich bij aankomst laten testen en iedereen moet het zelf betalen, ook het verplichte quarantainehotel. Hofstede: "Ik kan wel naar jullie toe komen, dat is geen probleem. Maar kom maar eens terug."