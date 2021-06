Thialf weer open voor topsporters: Kramer en Bergsma vooraan in de rij

"Het is altijd even wennen," zegt Jorrit Bergsma. "We hebben wel veel geskeelerd. De houding is hetzelfde, maar de techniek is wel anders. Het is lekker en fijn om weer op het ijs te staan." Bergsma zit bij Team Zaanlander, een van de commerciële ploegen die al wordt toegelaten omdat er sponsorgeld is bijgedragen. Sommige andere ploegen moeten nog tot juli wachten.

Kramer: "Het kan alleen maar beter"

Voor Sven Kramer was het ook de eerste keer op het ijs na een kleine operatie aan zijn rug. Volgens kramer gaat het 'wel oké.' Perfect wil hij het niet noemen, wat hij voelt wel dat er in zijn rug is gewoeld en dat hij nog stijf is. "Maar je moet niet te streng voor jezelf zijn. Het kan alleen maar beter. Vorig jaar was het gewoon niet goed genoeg. Bij vlagen wel, maar het moest echt beter."