Sven Kramer voor het eerst weer op het ijs na operatie: "We spelen alles-of-niets"

Stijf, vocht in de rug en niet zo soepel meer kunnen bewegen. Sven Kramer kreeg wel een reactie in zijn lichaam toen hij maandag voor het eerst op het zomerijs van Thialf stond. Het ijsstadion is vanaf maandag weer open voor de topsporters. Het blijft tot het eind van het seizoen in maart liggen. Dat er behoefte aan was, bleek meteen: het was druk in Heerenveen. Naast de afstandsrijders was ook de nationale shorttrackploeg in het stadion.