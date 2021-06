In de Nacht van het Wad op zoek naar 544 Friese namen voor nachtvlinders

Voor lang niet alle dieren en planten bestaan Friese namen, dat geldt ook voor veel nachtvlinders. "Uit een tweedehands boek over Friese nachtvlinders van de Fryske Akademy heb ik veel Friese namen gevonden. Later is de lijst ook aangevuld door Vlinderwerkgroep Friesland. Maar er ontbreken ook nog flink wat," zegt Durk Schaaf.

Hij is zaterdag als fotograaf in Westhoek met een opstelling waarmee speciaal nachtvlinders kunnen worden gefotografeerd. Dat doet hij samen met herberg The Friezinn in Westhoek.

Donkerte van het Wad

Het project Donkerte van de Wadden is van onder meer de Waddenvereniging, de Friese Milieu Federatie en de gemeente Waadhoeke. Het idee ervan is om aandacht te vragen voor de donkerte van het Wad. Ook 's nachts is er veel biodiversiteit. Zaterdagavond zijn er bij The Friezinn allerlei activiteiten.