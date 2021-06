Waterhuishouding in polder De Foarútgong bij Oudehaske verbeterd

Wetterskip Fryslân is bezig om de waterberging in polder De Foarútgong tussen Joure en Heerenveen te verbeteren. De sloten worden breder gemaakt en de oevrs worden natuurvriendelijker. Zo kan de polder van zo'n 1.400 hectare vanaf nu beter water opvangen bij noodweer en zo blijft er ook meer water over bij droge perioden. Eind 2021 moet het werk klaar zijn.