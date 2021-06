SC Cambuur pakt door en is rond met spits Tom Boere

Boere speelde in de jeugd bij Ajax, maar zette zijn eerste stappen in het betaalde voetbal in België. In Nederland brak hij door bij TOP Oss, toen hij in de eerste divisie 33 doelpunten maakte in een seizoen. Daarmee verdiende Boere een transfer naar FC Twente, waar hij ruim twee seizoenen speelde. In het begin van het derde seizoen stapte hij over naar Duitsland, waar hij voor drie verschillende clubs speelde.

Sinds het begin van dit jaar kwam de Bredanaar uit voor Meppen. Daar scoorde hij in achttien wedstrijden twee keer. Meppen speelde tegen degradatie uit de derde Bundesliga.