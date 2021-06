Verdeeldheid in raad Weststellingwerf: wel of geen auto's in centrum Wolvegea?

De raadsfracties in Weststellingwerf verschillen erg van mening over wat goed is voor het centrum van Wolvega. Een deel van de raad denkt met het college dat het een pre is voor Wolvega als auto's nog stapvoets door de winkelstraten kunnen rijden, maar een ander deel denkt dat sommige mensen daardoor de keuze gaan maken om in een andere plaats te winkelen.