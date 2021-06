Niet-beveiligde spoorwegovergang Boazum wordt eerder beveiligd

Aanleiding voor het sneller beveiligen is het ongeluk bij de overgang van begin deze maand waarbij twee mensen om het leven kwamen.

Onverteerbaar

"Het is belangrijk dat we ons samen sterk maken voor veilige spoorwegovergangen", zegt wethouder Mirjam Bakker. "Ieder ongeluk is er één te veel."

Gedeputeerde Avine Fokkens noemt het zo snel mogelijk beveiligen 'een must'. "Het is onverteerbaar dat er nog onbeveiligde overwegen zijn waar mensen om het leven komen", zegt Fokkens.

Hindeloopen

De niet-beveiligde overgang Schuilenburg bij Hindeloopen moet uiterlijk 2023 zijn aangepakt. "Daar willen we met de omwonenden nog meer maatregelen bereiken", zegt Dorothé Wennekendonk, regiodirecteur van ProRail.

"Laat duidelijk zijn, liefst heffen we overwegen op, maar hier is dat in verband met de bereikbaarheid niet mogelijk. Het realiseren van een beveiligde overweg moet vanwege veiligheid zorgvuldig gebeuren. We willen graag benadrukken dat zolang ze er nog liggen, uiterst voorzichtig te zijn als je zo'n overweg moet oversteken", aldus Wennekendonk.