Grote schoolreisjes weer wat mogelijk: Amsterdammers skûtsjesilen in Earnewâld

Het plan voor het schoolreisje naar Earnewâld kwam van een leraar, die in Fryslân is opgegroeid. "Ik had het gezien op internet en ik ben hier wel eens eerder geweest. Ik dacht dit is wel een mooie plaats om heen te gaan", zegt de docent, Louwrens ter Veen.

De kinderen vinden het schoolreisje ook heel leuk: "Dan hoeven we niet naar school", zegt een van de leerlingen. Afgelopen keer dat een schoolreisje mogelijk was gingen de leerlingen naar Efteling. Op de vraag of ze liever naar dat pretpark gaan of gaan zeilen in Fryslân weet een van de jongens het wel. "Met dit weer naar de Efteling, maar anders zeilen in Friesland!"