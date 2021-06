F-16's vliegen Elfstedentocht als afscheid: "Onder het bruggetje van Bartlehiem wordt lastig"

De F-16's vliegen tussen ongeveer 11.15 en 12.15 uur. Het is de bedoeling dat er vier F-16's de lucht in gaan en dat ze het parcours twee tot drie keer vliegen. Defensie zorgt er ook voor dat de vlucht op zogenaamde 'flight radars' te volgen is. De vliegbasis vraagt mensen om herinneringen op te halen met de hashtag #OantSjenF16.

Voorbereiding

Volgens Jayme Tol, woordvoerder van Defensie, is het voor de piloten best moeilijk om zo'n Elfstedentocht te vliegen. "Omdat je in een formatie vlieg kun je wat moeilijker de bochten maken", zegt Tol. "Maar we hebben een goede voorbereiding gedaan."

In die voorbereiding hadden ze echter niet nagedacht over een belangrijke Elfstedentraditie: hoe te stempelen? "Dat is een heel goed punt. Daar hebben we nog niet over nagedacht. Onder het bruggetje door in Bartlehiem wordt ook heel lastig, maar misschien dat er iemand met een stempelkaartje naar de vliegbasis kan komen", aldus Tol.

Volkel

Het type F-16 heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de nieuwere F-35. De oude F-16's in Leeuwarden vliegen naar Vliegbasis Volker, waar ze nog een paar jaar worden gebruikt. De verwachting is dat de laatste F-16 op 1 juli naar Volkel vliegt.