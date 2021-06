KNKB schrapt keats-off; PC-bestuur weet van niks

Wel vindt Hellinga het vreemd dat er over deze kwestie vooraf geen overleg is geweest met de PC. KNKB-directeur Marco Hoekstra zegt dat er wel gebeld is met de penningmeester van de PC en dat er ook een is uitgegaan naar de PC. Hellinga ontkent dit. "Dat telefoontje ging hier niet over. En wij hebben de algemene mail gekregen die ook naar de kaatsers is gegaan. Er is verder vooraf ook geen overleg geweest met ons", zo zegt hij.

"Maar we moeten dit niet groter maken dan het is. Verbaast u niet, verwondert u slechts. Maar ik vind wel dat de KNBK wat anders met die ranking om had moeten gaan in deze bijzondere situatie. Ik ben niet tegen ranking, maar ik heb nu het gevoel dat die ranking geen middel is, maar een doel", zo zegt Hellinga.